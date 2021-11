Torino, svolta nelle indagini sull’omicidio del volontario sardo Massimo Melis: fermato un uomo

Rapida svolta nelle indagini per l’omicidio di Massimo Melis a Torino. La polizia ha fermato un uomo, sospettato di aver ucciso il volontario della Croce verde nella notte di Halloween. L’indiziato è stato interrogato a lungo.

Melis era stato trovato morto nella propria auto parcheggiata in via Gottardo, periferia nord di Torino, ucciso da un colpo di pistola alla tempia: aveva da poco accompagnato un’amica a casa. In un primo momento si è pensato a un conoscente della donna. Non sono però mai state trascurate ipotesi alternative: dalle testimonianze raccolte dagli investigatori risulta che la vittima di recente si fosse scontrata con gli inquilini di un appartamento di sua proprietà.

Gli inquirenti sarebbero arrivati alla persona fermata grazie alle telecamere di videosorveglianza. Ad incastrarlo ci sarebbero anche mail e chat.

Tutta la notizia su https://www.quotidiano.net/cronaca/omicidio-torino-melis-1.7003907