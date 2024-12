Sanità sarda: maxi bando da quasi 100 milioni di euro destinati a colmare la carenza di personale nei vari presidi ospedalieri dell’Isola

Il bando da quasi 100 milioni euro arriva alla vigilia di Natale, la cifra è destinata alla fornitura di lavoratori interinali nelle varie aziende sanitarie dell’Isola quali: Asl, aziende ospedaliero universitarie Aou di Cagliari e Sassari, Brotzu e Ares (gestore dell’appalto). Suddivisione in tredici lotti, per un totale di quasi 98 milioni previsti per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per personale appartenente a diversi ruoli e profili professionali. La durata prevista è di tre anni, l’inizio ad Aprile 2025 con possibilità di rinnovo di sei mesi. I lavoratori costeranno poco meno di 69 milioni, risorse aggiuntive sono la copertura dell’Iva, accantonamenti e altre spese di minore portata. La cifra dal maggiore impatto economico andrà all’ASL di Cagliari: la spesa prevista è di 4,16 milioni, il costo medio annuo di ogni lavoratore si aggirerà intorno ai 27.551,43 euro come calcolato in linea con il contratto collettivo nazionale applicato dalle agenzie di somministrazione di lavoro.