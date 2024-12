Poteva essere una tragedia di Natale ciò che è successo ieri a Erba, in provincia di Como. Un giovane di origine Pakistana di 22 anni ha tentato di dare fuoco al suo ex datore di lavoro in un autolavaggio. Stando a quanto ricostruito, il giovane ha prima buttato addosso la benzina all’uomo, poi ha preso un accendino per dargli fuoco. Non riuscendoci, ha tentato di uccidere l’ex titolare con un taglierino, ma fortunatamente le persone presenti li hanno fermato evitando il peggio. Il 22enne solo pochi giorni fa aveva già provato ad incendiare l’auto dell’uomo. Adesso è stato fermato dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio.