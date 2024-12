Cagliari, cenoni di Capodanno a peso d’oro: anche 90 euro per festeggiare con pesce e spumante il 2025. Le offerte variano, ma i prezzi sono stratosferici in tempi di crisi: anche 80 euro per culurgiones e gamberi rossi, ma tanti lo cali sono già quasi pieni per l’ultima cena dell’anno. Famiglie che decidono di non badare a spese pur di mangiare in allegria, ben sapendo che quella stessa cena in un’altra serata costerebbe almeno la metà. C’è chi offre l’astice oppure il maialetto o l’agnello, c’è chi riesce a scendere almeno a 60 euro per soddisfare soprattutto i clienti storici, quelli che frequentano tutto l’anno. Dappertutto il giro di antipasti, di mare e di terra, è d’obbligo. Poi i primi variano, ma è il pesce a farla da padrone. Viene sempre precisato che il caffè e l’amaro, o il vino, sono compresi nel prezzo. Ma se a Natale un pranzo si poteva trovare a 50 euro, per San Silvestro si spende quasi il doppio. C’è chi punta sul risotto allo scoglio, magari alternato con le trofie a un invitante ragù al cinghiale. E per secondo in molti azzardano l’alternanza tra il fritto misto e il maialetto arrosto. Poi il dolce, anche se il conto resta salato.