Sangue sulle strade sarde, 83enne di Arbus muore nell’auto guidata dalla badante finita fuori strada

Ennesimo incidente mortale sulle strade della Sardegna. Una donna di 83 anni di Arbus è morta in uno schianto avvenuto all’altezza di Fluminimaggiore. Si trovava a bordo della macchina guidata dalla sua badante quando, per cause da accertare, la vettura è volata fuori strada: l’impatto, per l’anziana, si è purtroppo rivelato fatale. La badante, miracolosamente viva, è stata portata dai soccorritori del 118 all’ospedale Brotzu. Sul posto sono piombati anche i carabinieri per svolgere i classici rilievi e ricostruire l’esatta dinamica del mortale.