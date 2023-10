Fumo sull’autobus, l’autista fa scendere i 50 ragazzi a bordo

Dopo la tragedia di Mestre avvenuta due sere fa, un episodio che ha visto tante giovani vite salve grazie alla prontezza del conducente di un autobus.

L’incidente risale a questa mattina a Piove di Sacco, vicino Padova, quando su un pullman di Busitalia nei pressi dell’Istituto professionale Enaip ha cominciato ad esserci del fumo provocato dall’olio colato su una turbina. L’autista del mezzo, con a bordo 50 giovani studenti , ha ritenuto opportuno far scendere subito i ragazzi, e poi è intervenuta la Polizia stradale.

Queste le parole di Busitalia nel comunicato ufficiale: Il fumo avvistato questa mattina su un autobus extraurbano fermo per servizio a Piove di Sacco, è stato provocato da olio colato su una turbina incandescente. Non si è trattato, dunque, né di incendio né di principio di incendio. L’autista, constatato l’accaduto, ha immediatamente fatto scendere i passeggeri a bordo e, insieme a una pattuglia della Polizia locale, ha messo in sicurezza il mezzo. Terminato l’intervento, l’autobus privo di passeggeri è rientrato in autonomia in deposito per controlli”.