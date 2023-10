Elezioni regionali, oggi a Roma si decide il candidato presidente del centrodestra per la Sardegna

Una cosa è certa: il candidato presidente del centrodestra alle elezioni regionali del prossimo febbraio in Sardegna sarà scelto a Roma, all’interno dello scacchiere che vede sul tavolo anche le candidature per il comune di Cagliari a giugno e in contemporanea quelle per le elezioni europee. Oggi alle 17 a Roma è fissato un vertice fra Fratelli d’Italia con il ministro Lollobrigida, Forza Italia con Gasparri e Lega con Calderoli. Nessun superbig, dunque, ma il mandato agli emissari sembra chiaro: nonostante l’endorsement di Salvini, l’uscente Solinas non sarà ricandidato.

Le quotazioni di Solinas sono dunque in caduta libera, come è ormai già chiaro da settimane. Riprende invece quota l’ipotesi Truzzu, se Fratelli d’Italia non riuscirà a sfilare il Piemonte a Forza Italia, che sarebbe però la prima e preferita opzione per i meloniani. Se invece Forza Italia non riuscirà a convincere Forza Italia, allora l’ipotesi Truzzu è quella più probabile, anche perché in quel caso la campagna elettorale la porterebbe avanti la stessa Meloni e la vittoria sarebbe a portata di mano, visto che è ancora in luna di miele con gli elettori. A quel punto, il Comune si libererebbe per la candidatura, fra quelle possibili e al momento la più probabile, di Alessandra Zedda.

In caso contrario, se dunque Forza Italia cedesse sul Piemonte, saranno proprio i berlusconiani a incassare la candidatura: Pietro Pittalis resta in pole position ma torna anche l’ipotesi del sindaco di Olbia Settimo Nizzi.