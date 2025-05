San Sperate, un anno senza Francesca Deidda: il primo anniversario dalla morte della donna vittima della furia assassina di chi le aveva giurato amore eterno. Per l’omicidio è indagato il marito Igor Sollai il quale ha confessato di aver prima colpito la donna per poi gettare il suo corpo in mezzo alla campagna.

Dentro a un borsone sono stati rinvenuti i suoi resti in una calda mattina di luglio: da allora fine delle speranze di ritrovare quel sorriso dolce amato da chi la conosceva. Abitava a San Sperate, paese che oggi l’ha ricordata con un fiore nell’albero a lei dedicato. Ha un nastro rosso quella pianta che diventerà grande e che sempre urlerà forte e decisa “No alla Violenza Contro le Donne”. A collocare il simbolo di tutti il sindaco Fabrizio Madeddu: “Oggi, a un anno dalla tragica scomparsa di Francesca Deidda, abbiamo deposto un fiore sotto l’albero a lei dedicato.

Un piccolo e semplice gesto, ma carico di affetto e tanto rammarico per non essere riusciti a proteggerla da chi diceva e avrebbe dovuto amarla”.