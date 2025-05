Ufo nei cieli dell’iglesiente, delle luci “sospette” sono state catturate da un automobilista. Verso le 20,30, è avvenuto il fatto, lungo la la SS196 verso Iglesias, prima di giungere all’incrocio per Decimomannu. A darne notizia è Ufo Sardegna News, che da anni raccoglie le testimonianze di chi è stato rapito da presenze anomale in cielo, come le luci di ieri sera.

“Un automobilista ci ha riferito che ieri sera, verso le 20,30 mentre percorreva la SS196 per recarsi ad Iglesias, prima di giungere all’incrocio per Decimomannu, ha osservato in lontananza delle fonti luminose che effettuavano delle manovre nel cielo .

La sua curiosità l’ha indotto a fermarsi in una piazzuola e fare un breve video, che vi proponiamo. Potevano essere dei caccia militari o qualcos’altro?”.