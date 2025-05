Da Capoterra al Vaticano, Don Ambu oggi ha letto il Vangelo alla prima Messa celebrata da Papa Leone XIV: grande emozione in paese, “una vocazione la sua che oggi lo porta a vivere a Roma, dove studia ormai da 5 anni alla Università Ponteficia Gregoriana”.

Don Davide ha messo la sua vita a disposizione delle fede cristiana, per aiutare gli altri tramite la parola del Signore e oggi per lui è stato un giorno particolarmente importante perché ha letto il Vangelo durante la prima del Papa eletto solo ieri.

Da parte di Capoterra un abbraccio virtuale reso pubblico dal sindaco Beniamino Garau che ha messo in evidenza il compaesano: un uomo che sin da piccolo ha mostrato la volontà di percorrere la strada della fede alla quale è devoto.