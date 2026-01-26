Paura nella tarda serata di ieri in via Is Mirrionis, a Cagliari, all’altezza dell’Università. Un ragazzo di 18 anni, Emanuele, è stato investito da un’auto pirata mentre rientrava a casa in scooter in direzione piazza d’Armi. L’incidente è avvenuto intorno alle 23. Secondo la ricostruzione, il giovane aveva rallentato per svoltare allo svincolo quando un’auto lo ha tamponato facendolo cadere sull’asfalto. Il conducente del veicolo si è fermato solo per pochi secondi: tra i due ci sarebbe stato uno sguardo, poi l’auto è ripartita, allontanandosi in direzione viale Merello.

A prestare i primi soccorsi sono stati i sanitari del 118, intervenuti con un’ambulanza che ha trasportato il ragazzo in ospedale. Sul posto anche la polizia, che ha effettuato i rilievi e ha avviato le indagini. Gli agenti stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Emanuele se l’è cavata con una costola fratturata e una prognosi di 21 giorni. “Fortunatamente mio figlio non è in gravi condizioni – racconta la madre, Stefania Masala, a Casteddu online – ma è più ferito dal gesto di indifferenza e di cinismo di chi lo ha investito e poi è scappato, che dall’incidente stesso”.

L’auto pirata sarebbe un’utilitaria di colore azzurro, lo stesso colore rimasto sulla carrozzeria dello scooter del ragazzo. Emanuele riferisce inoltre di aver intravisto la sagoma di una donna alla guida. La madre lancia un appello pubblico: “Invitiamo chi ha causato l’incidente a costituirsi. La polizia è già sulle sue tracce”. La famiglia si è detta disponibile a fornire fotografie e ulteriori elementi utili alle indagini, nella speranza che l’autore dell’investimento si faccia avanti.