Coinvolto nello schianto con un’altra moto ieri sera nei pressi del cimitero di Cortoghiana, il ragazzo, 33enne originario di San Giovanni Suergiu, era ricoverato in rianimazione all’ospedale Sirai di Carbonia, ma le ferite riportate nell’impatto erano troppo gravi.

È calato il lutto nella comunità che si affaccia sul mare, quello che tanto amava Nicola. È la sindaca Elvira Usai che esprime profondo cordoglio per la tragica scomparsa del giovane che aveva ancora tutta la vita davanti a lui. “Quando una comunità perde un giovane in maniera così tragica e improvvisa, si resta annicchiliti e ci si stringe all’enorme e devastante dolore della famiglia. Perdiamo un grande lavoratore, un giovane con tanti sogni da realizzare. Nel nostro paese ci conosciamo tutti e queste tragedie le viviamo con grande sconforto. Esprimo a nome della comunità le più sentite condoglianze alla famiglia Pruner e ci stringiamo a loro in questo doloroso momento”.