Cagliari, esplode il caso ecocentri: “Il Comune vuole realizzarne altri tre, quanto pagheranno ancora i cittadini?”. Il consigliere comunale Giuseppe Farris ha presentato un’interrogazione all’amministrazione per conoscere l’ammontare delle spese previste per la progettazione, realizzazione e gestione di nuovi ecocentri a Cagliari. Durante la seduta del 2 aprile della Commissione Consiliare Permanente, l’ingegner Paolo Pani, dirigente del Servizio igiene, decoro urbano e ambiente, ha illustrato la necessità di ampliare la rete esistente: attualmente sono operativi due ecocentri, ma per ottimizzare la raccolta dei rifiuti tramite mastelli ne servirebbero almeno altri due, possibilmente tre. Farris ha ricordato che questi interventi ricadono integralmente sulla Tari, già tra le più alte d’Italia, e ha avvertito che ulteriori aumenti sarebbero difficilmente sostenibili per i cittadini. Da qui la richiesta formale all’assessore competente di fornire una stima dettagliata dei costi complessivi dell’operazione.