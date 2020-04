San Giovanni Suergiu, ora è possibile mandare fiori in cimitero ai propri cari: piccolo gesto per sentirli meno lontani

Da oggi nel Comune di San Giovanni Suergiu è possibile far pervenire i fiori in cimitero ai propri cari per chi lo desiderasse. Il servizio è offerto dai fiorai del paese che, attraverso un’ordinazione telefonica, gli addetti porteranno in cimitero i fiori tutti i giorni sulle tombe dei familiari e amici, fatto salvo nei giorni in cui si effettuano le tumulazioni. Una iniziativa accolta con positività dalla popolazione del centro del Sulcis Iglesiente, che permetterà con un piccolo gesto di sentirsi ancora più vicini ai cari defunti.

Intanto nei giorni scorsi la Protezione civile regionale ha fatto recapitare al comune i primi dispositivi di sicurezza. Sono arrivate 700 mascherine. “Una dotazione troppo esigua – spiega l’amministrazione – che inizialmente abbiamo deciso di suddividere in questo modo: polizia municipale, operai comunali, protezione civile comunale, operatori della cooperativa Sgs che fanno assistenza domiciliare agli anziani, Misericordia, Auser, Sulcis Emergenze, operatori della nettezza urbana. Quelle poche rimaste si aggiungono alle 500 mascherine che stamattina il sindaco e l’amministrazione di S.Antioco ci hanno gentilmente regalato e abbiamo deciso di suddividerle tra le attività commerciali del paese. Le altre che abbiamo richiesto invece saranno destinate alla popolazione e contiamo di averle sempre tramite la Protezione civile regionale. Cercheremo di iniziare la distribuzione quanto prima”.