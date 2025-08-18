Nel pomeriggio del 16 agosto scorso, a San Gavino Monreale, si è verificato un sinistro stradale all’incrocio tra via Trieste e via Roma, che ha visto coinvolti due veicoli: una Ford Fiesta condotta da un 20enne residente a Furtei e una Fiat Croma, alla guida della quale vi era un 51enne del posto.

Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti i militari dell’Aliquota Radiomobile del NORM della Compagnia Carabinieri di Villacidro, che hanno proceduto ai rilievi e richiesto l’effettuazione degli accertamenti alcolemici per entrambi i conducenti.

A seguito delle analisi, è emerso che il 51enne risultava positivo all’alcoltest, con un tasso pari a 1,71 g/l, ben al di sopra del limite consentito dalla normativa vigente. Per tale motivo, nella giornata odierna, l’uomo è stato denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza. La patente di guida è stata ritirata ai fini della sospensione, mentre il veicolo, già sottoposto a sequestro, è stato avviato alla procedura di confisca.