Nella notte appena trascorsa, una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Iglesias è intervenuta nel centro abitato di Uta a seguito di una segnalazione relativa a un danneggiamento seguito da incendio.

All’arrivo sul posto, i militari hanno accertato la presenza di un principio d’incendio che stava interessando alcuni arredi esterni di un bar, già in fase di spegnimento da parte del titolare dell’attività, un commerciante sessantaquattrenne residente in paese. L’esercizio pubblico risultava già chiuso al momento dei fatti.

Poco dopo, sono giunte sul posto le squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Iglesias, che hanno completato le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area. Sulla base dei primi rilievi tecnici, l’origine del rogo è da ritenersi dolosa.

Sono attualmente in corso le indagini da parte dei Carabinieri per risalire all’identità degli autori e ricostruire con precisione la dinamica e le motivazioni del gesto.