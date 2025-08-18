Il Tenente Colonnello Alfonso Musumeci, Comandante del 9° Battaglione Carabinieri “Sardegna” di Cagliari, ha ricevuto presso il Comando l’Appuntato Scelto Vincenzo Marangoni, effettivo al medesimo reparto, per rivolgergli il proprio sentito compiacimento a seguito di un gesto di eccezionale valore umano e professionale.

Nei giorni scorsi il militare, libero dal servizio e in località Castiadas, nei pressi della spiaggia di Cala Sinzias, si è reso protagonista di un provvidenziale intervento di soccorso. Notando una persona in evidente difficoltà in acqua, a circa 150 metri dalla battigia, non ha esitato a tuffarsi e a raggiungerla, nonostante le condizioni avverse del mare. Il bagnante era in balia delle onde e stava chiedendo aiuto con urla disperate.

L’Appuntato Scelto Marangoni, con grande prontezza e determinazione, è riuscito a trarre in salvo il malcapitato, riportandolo a riva non senza fatica e rischi personali. L’uomo, una volta a terra, è stato immediatamente assistito da un medico presente sulla spiaggia, che ha prestato le prime cure.

Il gesto del militare, compiuto con coraggio e generosità, è stato riconosciuto come determinante per la salvezza della vita del turista. Per questo motivo, il Comandante del Battaglione ha voluto esprimere pubblicamente, a nome proprio e dell’intero reparto, il più vivo compiacimento nei confronti dell’Appuntato Scelto Marangoni, sottolineando l’alto senso del dovere e lo spirito di servizio che il militare ha dimostrato anche al di fuori dell’orario di servizio.

Parole di apprezzamento sono giunte anche dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Cagliari, che ha seguito con attenzione l’evolversi della delicata situazione attraverso i militari territoriali intervenuti.