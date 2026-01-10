San Gavino, forte vento abbatte tre pali della luce nei pressi del Liceo Marconi: danneggiate le auto dei docenti

Mattinata di paura oggi a San Gavino, in via Tommaseo, nei pressi del Liceo Scientifico “Guglielmo Marconi”, dove il forte vento che ha colpito la zona ha provocato il crollo di tre pali della luce. I pali, abbattuti uno dopo l’altro, sono finiti sulle auto parcheggiate lungo la strada, colpendo in particolare le macchine di alcuni insegnanti.

L’episodio si è verificato intorno alle 11.30. Fortunatamente, al momento del crollo nessuno si trovava all’esterno dell’edificio scolastico e non si registrano feriti. La strada interessata è una via particolarmente trafficata, con parcheggi su entrambi i lati, proprio a ridosso della scuola: una circostanza che rende l’accaduto ancora più grave se si pensa a cosa sarebbe potuto succedere all’orario di ingresso o uscita degli studenti.

Dopo aver avvertito il forte rumore e compreso il potenziale pericolo, gli insegnanti hanno deciso di far uscire gli studenti con circa un’ora di anticipo, adottando una misura precauzionale ritenuta necessaria per garantire la sicurezza dei ragazzi. Gli studenti hanno poi avvisato direttamente le famiglie.

Una volta completata l’evacuazione dell’istituto, la strada è stata chiusa al traffico e transennata per consentire l’intervento delle autorità e mettere in sicurezza l’area. Le auto coinvolte risultano danneggiate, anche se al momento non si parla di distruzione totale dei veicoli.

L’episodio riaccende l’attenzione sullo stato delle infrastrutture, in particolare dei pali dell’illuminazione pubblica, che potrebbero essere vecchi o non adeguati a sopportare condizioni meteo estreme come quelle di oggi. Il Comune è chiamato ora a intervenire per la rimozione dei pali abbattuti e per il ripristino della sicurezza lungo una strada molto frequentata da studenti, docenti e cittadini.

Resta il sollievo per un bilancio che, nonostante la gravità dell’accaduto, non conta feriti: una tragedia sfiorata che avrebbe potuto avere conseguenze ben più serie.