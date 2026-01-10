Chiusi parchi e cimiteri cittadini il 10 e 11 gennaio 2026

Con ordinanza n.3 firmata il 10 gennaio 2026, il sindaco di Cagliari Massimo Zedda ha disposto la chiusura di parchi e cimiteri cittadini per la giornata di oggi, sabato 10 e domani 11 gennaio 2026 fino alle 13,30.

La decisione è stata adottata a tutela della pubblica incolumità a causa delle condizioni meteorologhe avverse, così come risulta dagli ultimi bollettini della Protezione Civile regionale, e in particolare per il forte vento.

I cimiteri saranno comunque agibili per le attività di ricezione delle salme e di Polizia Mortuaria.