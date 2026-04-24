San Gavino, Faye Abdou dopo 15 anni è un cittadino italiano e il paese lo accoglie con orgoglio: “Una storia che rappresenta un esempio concreto di integrazione”.

Un traguardo importante, frutto di un percorso di integrazione costruito nel tempo, perché dopo oltre 15 anni in Italia Abdou ha ufficialmente ottenuto la cittadinanza italiana a seguito del decreto del Presidente della Repubblica. Ha lavorato stabilmente nel territorio e ha scelto San Gavino Monreale come luogo in cui vivere, acquistando la casa e costruendo la propria famiglia. Ben voluto da tutti, ha sempre partecipato alla vita della comunità e presto anche il figlio potrà ottenere la cittadinanza italiana. Il Comune gli da il “benvenuto, a pieno titolo, nella comunità sangavinese”.