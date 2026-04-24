Assemini, donna sulle strisce pedonali salvata dal suono del clacson di un automobilista superato a folle velocità da un mancato pilota di Formula 1: corsa sfrenata in via Trieste ripresa da una dash cam, “se avesse attraversato due secondi prima sarebbe stata falciata”. Grave episodio accaduto due giorni fa, verso le 19 un automobilista è stato superato a gran velocità da una utilitaria grigia che, senza alcun rispetto delle norme stradali, ha ignorato anche le strisce pedonali dove una donna era prossima all’attraversamento.

La prontezza dell’automobilista superato ha evitato il peggio: “Ho suonato il clacson” ha spiegato pubblicamente e la donna si è fermata, in tempo.

Tante le segnalazioni da parte dei cittadini che raccontano dei pericoli scampati a causa di guidatori spericolati: “Abbiamo rischiato in 3 sulle strisce in via Carmine di essere prese in pieno dalla stessa macchina”, “stava per investire anche mia zia con il bambino” si legge. “Per fortuna che quella ragazza si è fermata, altrimenti l’avrebbe presa in pieno”. Questa volta è andata bene, ma “non si può aspettare la tragedia per fermare chi non ha rispetto della vita altrui”.