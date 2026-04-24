Sono in corso di svolgimento le operazioni di pulizia e disinfezione dopo che si sono concluse ieri, 23 aprile, le attività di abbattimento di tutti i capi bovini dei focolai di Lumpy skin (Dermatite Nodulare Contagiosa) di Villaputzu e Muravera. Intanto le visite cliniche negli allevamenti situati nella zona di restrizione proseguono senza sosta da parte di personale veterinario della ASL di Cagliari e, ad oggi, non è stata rilevata la presenza di nuovi capi infetti.

È quindi auspicabile che si sia trattato di casi isolati: se la situazione epidemiologica perdura, le misure di restrizione potrebbero essere presto revocate.

Con la revoca delle misure, saranno sbloccate le movimentazioni da vita (ossia il trasferimento di animali vivi da un allevamento all’altro, o verso strutture come pascoli, stalle di sosta o centri di ingrasso), intra regione all’interno della zona di restrizione nonché tutte le movimentazioni extra regionali. Una boccata d’ossigeno per gli allevatori della Sardegna già ampiamente penalizzati dalla congiuntura economica sfavorevole determinata anche dalla grave crisi internazionale.