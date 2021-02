Samassi, arrivano i vaccini per gli ottantenni: è l’inizio della grande campagna in Sardegna

Samassi – Arrivano i vaccini per gli ottantenni: da sabato e domenica, al via la somministrazione dei vaccini anticovid ai cittadini che al 20.02.2021 abbiano già compiuto gli 80 anni d’età.

Un importante fine settimana: non solo il tampone antigenico gratuito a chi vorrà sottoporsi allo screening dedicato ai residenti nei centri del Medio Campidano, l’ATS infatti inizierà a somministrare anche i vaccini per i quali non è necessario prenotarsi, gli aventi diritto al vaccino in questo primo turno, secondo le liste fornite dall’ATS, saranno convocati telefonicamente dagli uffici comunali.