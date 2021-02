Cagliari, caos in viale Marconi: via Mercalli sarà più larga. “Ecco anche i parcheggi”

Addio sterrato. Al suo posto, verde e parcheggi. Via alla riqualificazione di via Mercalli all’angolo con via Galvani.

“Finalmente possiamo dire addio alla strada stretta, buia e senza marciapiede che conosciamo”, annunci il sindaco Paolo Truzzu, “al suo posto avremo una strada più sicura per i pedoni e più scorrevole per il traffico”.

L’intervento prevede: una sezione stradale più ampia (7 metri), marciapiedi e illuminazione pubblica, oggi assenti, fino alla fermata della metropolitana leggera. Poi una nuova intersezione a raso a “T” per incanalare i vari flussi di traffico all’angolo con via Galvani, verde e parcheggi per risanare l’area sterrata.