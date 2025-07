Salire su un treno in corsa, filmarsi e postare tutto sui social. È questa la nuova assurda sfida online che ha visto protagonisti dei ragazzi sulla Brescia-Iseo-Edolo, nella tratta tra Sale Marasino e Marone.

I video sono stati postati su Instagram: i giovani hanno fatto quello che viene definito “train surfing”, ovvero viaggiare attaccati o in equilibrio esternamente ai treni. L’assurda sfida di coraggio è stato poi pubblicata anche sulla pagina Facebook “Orgoglio bresciano”. I ragazzi immortali sarebbero due. Uno ha ripreso la scena. Sono in corso le indagini per identificare i ragazzi coinvolti: a loro carico potrebbero esserci serie sanzioni amministrative.

Foto del nostro partner QN