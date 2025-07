Troppo alto il rischio incendio, dopo gli ultimi due giorni, in particolar modo, erbacce secche e immondizia sono prese di mira da cittadini e amministratori come possibili micce o combustibile per eventuali roghi che potrebbero mettere a repentaglio la sicurezza della cittadina.

“Sterpaglie e siepi secche minacciano il quartiere Area, e rappresentano un rischio oggettivo di incendio. È importante rimuovere con estrema urgenza la quantità di rifiuti, sterpaglie, e siepi incolte. Urge un importante verifica del territorio per la messa insicurezza di edifici, strade o altre aree sensibili che potrebbero facilmente prendere fuoco.

Visto i recenti eventi invito l’amministrazione comunale di predisporre un adeguato piano di prevenzione a tutela della comunità” esprime Silvano Corda, presidente commissione di vigilanza.

Il sindaco però precisa: “Corda dovrebbe sapere, anche per la sua esperienza politica, qualora l’avesse maturata, che è una area privata; è da un anno e più che stiamo sollecitando la pulizia dei cortili di proprietà di Area e lui farebbe bene, anziché mettere in mezzo sempre il sindaco, di fare lui la segnalazioni direttamente a Area.

Comunque qui bisogna verificare se la pulizia e il decoro sono in capo ai residenti, ai beneficiari delle case, o alla stessa Area. In ogni caso non si tratta di sterpaglie ma di cumuli di sporcizia e di fogliame buttati in un’area cortilizia. Non è un campo incolto dove il sindaco interviene, sono aree cortilizie dei beneficiari e di Area”.

Un invito infine rivolto a Corda: “Aiuti anche me a sollecitare Area, visto che è stato così attento e ha tempo da dedicare, invii una segnalazione ad Area come commissione”.