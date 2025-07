Cagliari saluta Carmelo Massa, ex pugile professionista originario del capoluogo sardo, scomparso ieri. Nato nel 1941, Massa aveva rappresentato la Sardegna e l’Italia sul ring tra gli anni ’60 e ’70, lasciando il segno soprattutto nella categoria dei pesi gallo. Combattente tenace e rispettato, disputò 37 incontri da professionista tra il 1965 e il 1972, collezionando quasi 30 vittorie. Tra i momenti più significativi della sua carriera, il match per il titolo italiano contro Franco Zurlo, andato in scena a Campobasso nel dicembre 1968. Già vicecampione italiano da dilettante, Carmelo Massa resta una figura storica della boxe isolana, ricordato con affetto da chi ne ha seguito le imprese sul ring. Ne danno il triste annuncio la moglie Vittoria, la sorella, i fratelli, le cognate, i nipoti, i pronipoti e i parenti tutti. I funerali si terranno mercoledì 30 luglio 2025, alle ore 15.15, nella Cappella del Cimitero San Michele.