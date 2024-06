Salasso mare, sardi esasperati dai prezzi alle stelle di lettini e ombrelloni

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Prezzi salati per chi decide di trascorrere una giornata al mare senza riempire il cofano della macchina con ombrellone, sdrai e borsa frigo? Ecco il parere dei lettori di Casteddu Online: dai costi adeguati al luogo scelto al paragone con le altre città nazionali e internazionali, ma il problema rimane per chi deve fare i conti con il caro vita e la possibilità di godere in tranquillità una giornata al mare. Ha fatto discutere il quesito lanciato

per riflettere sui costi proposti durante la stagione estiva nelle località più gettonate del Sud Sardegna. Un itinerario partito da Villasimius e che, i prossimi giorni, analizzerà costi e spese per trascorrere una giornata al mare: dalla colazione al pasto veloce consumato al chiosco, dalle pietanze in ristorante all’ombrellone da affittare senza escludere i parcheggi, quasi sempre a pagamento. Si paga tutto, e ne vale la pena: location mozzafiato, un mare da sogno ma non tutti hanno uno stipendio a 5 stelle, ossia con tanti zeri, ed è così che una giornata da godere in spiaggia, dopo le fatiche lavorative, può trasformarsi in un lusso. I pareri espressi dai lettori confluiscono verso la direzione che “un caffè al mare a due euro non mi pare un collasso. Invece i prezzi di Venezia che lavora 12 mesi l’anno?”. Il paragone è servito: i prezzi di Villasimius? Niente se confrontati con quelli di Milano, Roma o Venezia, per esempio. “Sono sempre prezzi moderati rispetto a spiagge pessime nel resto d’Italia”.

Ma c’è chi pone l’attenzione su un altro aspetto: “Il problema è che i prezzi non vanno di pari passo con gli stipendi”. Già, perché non si devono fare i conti in tasca a chi deve rinunciare a un caffè in spiaggia o a un pasto, anche leggero, seduti al tavolo del chiosco: la realtà pone l’attenzione su una crisi diffusa, che riguarda la maggior parte delle famiglie che, ogni giorno, devono fare i conti con i conti che non tornano. E una giornata al mare, senza troppi pensieri e rinunce, non dovrebbe trasformarsi in un privilegio.