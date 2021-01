Sabrina di Sinnai a Radio CASTEDDU: “Truffata sul web, mi sono fidata della venditrice perché era sarda”

Sabrina Serra, 37 anni di Sinnai, anche lei ‘fregata’ sul web: a Radio CASTEDDU racconta la sua storia.

La venditrice è sarda e le tante recensioni positive hanno convinto a Sabrina Serra ad effettuare l’acquisto di due tutine per le figlie da una pagina Facebook. Ma dietro l’angolo, forse, l’inganno. I soldi sono stati versati e la merce non è mai arrivata. “Domani ho appuntamento in caserma”. Ecco la sua testimonianza rilasciata “affinché ciò che è capitato a me non succeda ad altre persone”.

“Ho tentato di acquistare delle tute per le mie figlie in una pagina Facebook da una ragazza sarda, ho fatto l’ordine e l’accredito nella sua Postepay. La merce ha detto che era originale, che arrivava dal mercato estero, mi ha detto che non c’era alcun tipo di problema e le ho accreditato 82 euro il 30 dicembre. Le ho anche inviato un messaggio per una verifica immediata dell’accredito e mi ha risposto che entro un paio di giorni sarebbero arrivate a casa. Ho aspettato una settimana e le ho mandato un messaggio chiedendo della mia merce acquistata e mi ha detto che non erano disponibili quelle che avevo chiesto. Mi ha inoltre detto che mi avrebbe inviato delle foto di altre tute disponibili altrimenti mi avrebbe reso i soldi. A oggi non mi ha mai mandato le foto e tantomeno l’accredito. Inoltre mi ha bloccato ovunque: io le ho dato un ultimatum ma lei non ha nemmeno visualizzato e mi ha bloccato.

Era la prima volta che facevo un acquisto così, ho visto che era una ragazza sarda e ho pensato, visto il periodo difficile, diamoci una mano tra noi e invece è stata una delusione”.

