Fulvio Cocco, titolare del Caffè Roma, a Radio Casteddu: “Incassi dimezzati”

Di



cagliari

“Incassi crollati del 50 % in altri giorni al 60”, dichiara Cocco, “la gente per strada non riesce a consumare. E noi dobbiamo ammazzarci di lavoro. Purtroppo ho 3 dipendenti e li faccio alternare. Al lavoro siamo in 2. Non riesco ad arrivare a 500 euro al giorno. La situazione è drammatica. Quanto ho incassato oggi? 390 euro”