Rubano in chiesa a Gonnosfanadiga ma vengono incastrate dalle telecamere, due Rom denunciate

Hanno rubato in chiesa ma sono state incastrate dalle telecamere. Una 25enne e una 27enne, nate in Italia ma di origine Rom, residenti a San Nicolò D’Arcidano, disoccupate, sono state denunciate dai carabinieri di Gonnosfanadiga: l’accusa è quella di furto aggravato. Le due sono state incastrate dalle telecamere della chiesa del Sacro Cuore e, grazie alla denuncia presentata dal parroco, i militari sono riusciti a risalire alla coppia di ladre. La più giovane, inoltre, è stata trovata in possesso di una banconota falsa da cinquanta euro: non è stato difficile riconoscerle, visto anche che indossavano gli stessi abiti del giorno del furto.