Sono andati a casa sua per controllare che stesse scontando gli arresti domiciliari. Ma, quando hanno bussato alla porta, non l’hanno trovato: i carabinieri di Selargius, dopo una serie di controlli, sono riusciti a rintracciare un operaio 26enne, già condannato più volte in passato: l’uomo, nel pomeriggio di ieri, era uscito e se n’era andato a spasso. Per lui, inevitabilmente, è scattata la denuncia alla procura della Repubblica.