Rosanna Parodi, 52 anni, travolta dal fiume Bormida: ancora una vittima del tragico maltempo in Italia. I vigili del fuoco, con l’ausilio dei carabinieri, hanno recuperato il cadavere di Rosanna Parodi, la 52enne travolta dal fiume Bormida e dispersa da questa mattina a Sezzadio, nell’Alessandrino. La donna era in auto con altre due persone, portate in salvo dai vigili del fuoco. Guardate i VIDEO del nostro giornale partner Quotidiano net su tutta la situazione attuale del maltempo in Italia: https://www.quotidiano.net/meteo/maltempo-piemonte-liguria-oggi-1.4903246