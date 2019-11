Reggio Calabria, la città si ritrova sott’acqua: “Ma stiamo scherzando? Qui è tutto allucinante”, scrivono i cittadini sul gruppo Fb “Quelli che…Reggio calabria. La pioggia torrenziale ha allagato la città, e in modo particolare le zone centrali e meridionali come corso Garibaldi, Lungomare Falcomatà, Gebbione e in modo particolare il piazzale Stadio Sud, Viale Calabria, Viale Quinto e Pellaro, con tanto di auto sommerse da un’acqua altissima, come spiega Quotidiano.net.