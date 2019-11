Allerta gialla in Sardegna sino alle 16 di lunedì: ecco la mappa delle zone più a rischio. Sono i sindaci in queste ore a rilanciare l’allerta lanciata dalla Protezione Civile per oggi e domani nell’Isola: “Buona domenica Cari concittadini,vi informo che la Protezione Civile ha emesso un AVVISO DI ALLERTA per CRITICITÀ ORDINARIA- spiega la sindaca di Pula Carla Medau- dalle 16 di oggi, domenica 24, alle 16 di domani, lunedì 25 novembre. Vi invito a prestare attenzione ed essere prudenti”.