Romina Mura (PD) a Radio CASTEDDU: “Crisi voluta da Renzi, domani nuovo incarico a Conte”

Romina Mura, deputato del PD, a Radio Casteddu: “Dopo la fiducia della settimana scorsa che ha consentito al premier di andare avanti abbiamo detto di cercare di allargare la maggioranza. Noi abbiamo tentato di evitare la crisi ma purtroppo Matteo Renzi si è assunto questa responsabilità; abbiamo cercato di sostenere il premier con la fiducia e poi ci siamo messi a lavorare insieme a lui per provare ad allargare la maggioranza. Io ipotizzo che domani ci sia un incarico per Conte. I cittadini rispetto a questa discussione politica sulla crisi cosa capiscono? Nulla e hanno ragione se si arrabbiano è perché in qualche modo, in questo momento, sono molto critici nei confronti di una rappresentanza politica che anziché provare a dare risposte all’emergenza consumano le risorse in questa crisi di cui non conosciamo neanche l’esito”.

Risentite qui l’intervista a Romina Mura del direttore Jacopo Norfo e di Paolo Rapeanu

