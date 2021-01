Crisi di Governo, Cappellacci: “Forza Italia non sosterrà Conte, sì alle larghe intese”

Ugo Cappellacci a Radio CASTEDDU: “Per Forza Italia non cambia niente, non abbiamo dato la fiducia a Conte e non la daremo. Questa è una crisi che è nata dentro una maggioranza che non ha identità, noi siamo sbigottiti perché è una tragedia nazionale innescata dal grande sconfitto alle elezioni, cioè Renzi. Abbiamo avuto alcune defezioni al primo giro della fiducia, sono posizioni alle quali è corrisposta una immediata espulsione del partito quindi la nostra linea è molto chiara. Noi siamo disponibili in questo momento di grande emergenza nazionale a sostenere un governo dalle larghe intese che possa aiutare il paese a uscire fuori da questa situazione drammatica, ma deve essere un governo di unità nazionale dove tutte le forze parlamentari siano coinvolte in un patto di rigenerazione che serva all’Italia per uscire da questa situazione”.

Risentite qui l’intervista a Ugo Cappellacci

