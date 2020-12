La rivoluzione di viale Marconi partita oggi a sorpresa, traffico nel caos a Cagliari

Viale Marconi a senso unico, la più grande rivoluzione del traffico in città degli ultimi anni è partita all’improvviso. Senza nessuna comunicazione ufficiale ai cittadini da parte dell’amministrazione comunale. Ed è stato il caos. Traffico in tilt a Genneruxi tra viale Marconi e via Mercalli e code fino a San Benedetto. Un bus Ctm è stato bloccato. Infuriati gli automobilisti, i residenti e i commercianti di Genneruxi.

La rivoluzione della viabilità in viale Marconi quella del senso unico da Quartu a Cagliari era stata annunciata nella conferenza stampa della settimana scorsa il sindaco Truzzu e l’assessore Mereu per sabato 12 dicembre. Ma venerdì 11 l’amministrazione con un comunicato stampa annunciava il rinvio a causa “del cedimento della condotta idrica all’incrocio con via Galvani/ via Mercalli”, così “per poter effettuare il ripristino e la messa in sicurezza della strada, la modifica della viabilità nel viale Marconi, prevista per domani sabato 12 dicembre, sarà attuata nel corso della prossima settimana”. Aggiungendo che “sarà data comunicazione del giorno di inizio della sperimentazione”.

Ma nessuna comunicazione è arrivata e questo pomeriggio “siamo partiti con i lavori della segnaletica orizzontale che hanno comportato le variazioni anticipando il senso unico”, ha dichiarato l’assessore comunale alla Mobilità Alessio Mereu, “e con la presenza dei mezzi dell’impresa e del personale operante e avendo già tracciato la segnaletica orizzontale era inevitabile partire”. Il traffico di viale Marconi in direzione Quartu è stato deviato verso via Galvani e via Mercalli ed è stato il caos. Con il via alla sperimentazione, durante il periodo dei lavori, l’uscita dall’Asse Mediano in direzione San Benedetto sarà interdetta. Per la stessa direzione rimarrà attiva l’uscita di via Berlino. La rivoluzione intanto è partita con caos e disagi.

Le modifiche. Con la nuova viabilità la direzione di marcia Cagliari/Quartu verrà garantita dalla Strada Arginale, che si sviluppa dallo svincolo di via Berlino sull’Asse Mediano, sino al ponte sul Terramaini, dove la strada Arginale si innesta sul viale Marconi, prima dello svincolo di Is Pontis Paris. Pertanto, per chi proviene dall’Asse Mediano (direzione da via Cadello/SS 131, da via San Benedetto e da via Chiabrera etc.), non sarà più possibile immettersi in viale Marconi verso Quartu (nell’attuale semaforo che regola le intersezioni tra le rampe dell’Asse Mdiano e viale Marconi), ma dovrà proseguire sull’Asse Mediano sino allo svincolo con via Berlino. E utilizzando la rampa apposita, immettersi sulla strada Arginale verso Quartu. In alternativa, deviare su via Galvani e utilizzare la via Mercalli per immettersi sulla Strada Arginale.

Allo stesso modo il traffico provenienti dalla direttrice via San Benedetto/viale Marconi: all’intersezione con l’Asse Mediano, potranno immettersi su quest’ultimo, per effetto di una nuova sistemazione e regolamentazione delle fasi semaforiche dell’intersezione e dell’impianto esistente.

Ai veicoli provenienti dalla strada Arginale sarà possibile accedere al viale Marconi (a senso unico), attraverso la via Mercalli, nonché dalla bretella già esistente, e attualmente interdetta, localizzata prima del ponte della Strada Arginale sul Canale di Terramaini.