Rivoluzione in piazza San Cosimo a Cagliari: pedonalizzazioni, metro, piste ciclabili e addio a 10 parcheggi

Pedonalizzazioni e piste ciclabili attorno a piazza San Cosimo. E spariscono 10 parcheggi. Parte la rivoluzione di Villanova. L’area tra via San Lucifero e via Logudoro sta cambiando completamente volto nell’ambito del progetto di riqualificazione urbana partito con la realizzazione dell’urban resort di Palazzo Doglio. “Un intervento importante anche alla luce della nuova linea metro che verrà realizzata nelle vicinanze (in via Dante e viale Cimitero nell’ambito della tratta piazza Repubblica-piazza Matteotti in fase di realizzazione, ndr)”. Ha sottolineato Marcello Piras, Udc, presidente della commissione Mobilità che recentemente ha effettuato un sopralluogo nella zona.

Il piano approvato parlava della riqualificazione di piazza San Cosimo con (nuova pavimentazione e sistemazione degli arredi urbani). Poi pedonalizzazione della strada adiacente e del suo prolungamento, in vico Logudoro, per creare un nuovo spazio pubblico: una “piazza Lineare” per connettere la piazza col resort. La riqualificazione di via San Lucifero con la sistemazione di una pavimentazione in pietra e la trasformazione in “zona 30” per consentire il traffico delle auto con quello pedonale e con la pista ciclabile.

Sì alla sistemazione di una illuminazione architettonica su piazza San Cosimo, la Basilica di San Saturnino e la chiesa di San Lucifero, alla riqualificazione del parco delle rimembranze, piazza Martiri delle Foibe e la riqualificazione di piazza Ichnusa, con opere di arredo urbano. Opere a carico dei privati.

L’assessore alla Mobilità Alessio Mereu ha dichiarato che si aggiungeranno altre due aeree pedonali-ciclabili intorno alla piazza San Cosimo. Guido Portoghese, Pd, ha chiesto all’assessore se è stato fatto il conteggio dei posti auto persi: “una decina” ha risposto Mereu, “tutti nel lato del Cat Cafè”.

Pierluigi Mannino, Fdi ha suggerito un collegamento di piazza San Cosimo, mediante via Sant’Eusebio, al centro artigianale e commerciale cittadino. Creare un percorso, magari con la stessa tipologia di pavimentazione, che metta in comunicazione Palazzo Doglio a via Alghero e fino alla Scala di Ferro.