L’assessora Anna Puddu sugli interventi di riqualificazione a Sant’Elia: ieri sono state approvate “due delibere fondamentali per un quartiere che è sempre stato trascurato. Tante volte ci siamo chiesti quali fossero gli impedimenti a realizzare un accordo di programma risalente al lontano 2006. Sono passati quasi 20 anni e per la prima volta è impossibile non essere emozionati quando Comune, Regione e Area riescono insieme a raggiungere un traguardo fondamentale, non solo per gli abitanti di Sant’Elia, ma per l’intera città”. Le due delibere approvano nei dettagli: “Via libera al progetto esecutivo di rifacimento delle condotte idriche, fognarie e predisposizione delle reti tecnologiche e illuminazione pubblica a servizio dei complessi del Favero e delle lame. Poi il progetto di fattibilità tecnica ed economica di rigenerazione urbana, con riqualificazione degli spazi esterni ai complessi edilizi, ridefiniti come spazi aperti o piazze del quartiere”.