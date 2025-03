Barracca Manna continua a essere teatro di disagi per i suoi abitanti, soprattutto nelle ore di punta. A denunciarlo è una residente, Luisa Lillu, che racconta a Casteddu Online le difficoltà quotidiane per chi deve uscire dal quartiere e immettersi nella rotonda del Brotzu. “Nelle ore di punta la situazione per uscire da Barracca Manna ed immettersi nella rotonda del Brotzu è insostenibile”, afferma – problema che si protrae da anni senza soluzioni concrete. “Da anni ci hanno promesso una strada diretta che credo fiancheggi l’Eurospin, ma c’è una casa che dovrebbero buttare giù e nessuna amministrazione l’ha mai fatto per non prendersi la responsabilità”.

Per aggirare il problema, molti residenti utilizzano una strada alternativa che collega via Tamburino Sardo all’Eurospin e, di conseguenza, alla rotonda del Brotzu. Ma anche questa soluzione è tutt’altro che ideale: “Questa stradina, come si può notare, è una voragine totale. Nonostante sia comune di Cagliari come tutte le altre strade della città – spesso preferiamo sfasciarci le macchine piuttosto che perdere tempo e carburante incolonnati per decine di minuti”. Qualora non sia possibile asfaltare completamente la strada, almeno servirebbe un intervento per tamponare le buche sempre più grandi, soprattutto in caso di pioggia: “Chiedo che almeno, se non si vuole asfaltare decentemente quella strada, si riempiano le voragini che ci sono, e che diventano sempre più grandi quando piove, come ieri che infatti era impraticabile”. I residenti di Barracca Manna aspettano risposte e interventi concreti da parte delle istituzioni, nella speranza che la situazione non rimanga irrisolta ancora a lungo.