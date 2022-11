Riva compie 78 anni, gli auguri della Sardegna all’eroe dello scudetto rossoblù: “A chent’annos Gigi”

È festa in Sardegna per Gigi Riva. Il campione, eroe dello storico scudetto rossoblù del 1970, ha compiuto oggi 78 anni. Tante le dichiarazioni d’affetto e gli auguri sui social network. “Auguri Rombo di tuono, simbolo della Sardegna che vorremmo”, scrive Giancarlo Ghirra.

“In questa sconvolgente epoca storica nella quale la politica vola basso, il calcio sembra talvolta cogliere più in profondità le pulsioni dell’immaginario collettivo. Gigi Riva ha rappresentato e rappresenta per Cagliari e la Sardegna il simbolo di una città e di un’Isola che oggi sembrano privi di prospettiva, ma sono stati in grado negli anni Sessanta e Settanta di uscire dalla perifericità, dimostrando nei fatti di poter entrare da protagoniste nei grandi circuiti nazionali e internazionali.

Il calcio non è tutto, certo, ma non si può trascurare il peso delle vicende sportive nei grandi processi collettivi. L’eroe dello scudetto, Rombo di Tuono (come lo battezzò Gianni Brera per significarne la potenza fisica) compie oggi 78 anni, e la città che lo accolse ancora ragazzo, lombardo timido in una città piccola e così vicina all’Africa, si rivelò ricca di umanità, aperta, accogliente.

Gigi non se ne volle andare nonostante i miliardi di lire offerti dalla Juventus, fece una scelta di vita, divenne la bandiera di una terra allora come oggi devastata da una massiccia emigrazione.

Quella squadra, oggi in difficoltà ma sempre amata e sostenuta quando gioca nelle città e nelle regioni del triangolo industriale, era il simbolo di un popolo che non si arrendeva. Migliaia di emigrati andavano negli stadi a sostenere i rossoblù, bersagliati da cori razzisti. E Riva si ergeva contro gli insulti e le aggressioni. Ieri e oggi, perché nei rari interventi pubblici, nelle rare interviste, ha sempre difeso con orgoglio la dignità di Cagliari e della Sardegna, contestando ad esempio la cementificazione delle coste e la perdita di identità culturale e politica, l’asservimento a vecchi e nuovi colonizzatori.

Un vero hombre vertical, un sardo dalla schiena dritta, un mito al quale Cagliari deve molto. Tanti auguri di cuore. E grazie”.

Per il bomber, presidente onorario del Cagliari Calcio anche gli auguri della società rossoblù (“il più grande di tutti, a chent’annos Gigi”) e del sindaco Paolo Truzzu (“Auguri Gigi”).

Ed esce oggi nelle sale cinematografiche della Sardegna e domani nelle altre della penisola “Nel nostro cielo un Rombo di Tuono”, docufilm dedicato alla vita del numero 11 del Cagliari. “Non è una storia qualsiasi”, ha dichiarato il regista Riccardo Milani; “è la storia di Gigi Riva, un campione e un uomo vero. La vita di Riva è stata caratterizzata dal rigore morale ed etico di un uomo che ha affermato con forza che non tutto si può comprare. Un uomo con un legame indissolubile con una terra e il suo popolo, la Sardegna. “Nel nostro cielo un Rombo di Tuono” racconta la coerenza e il coraggio con i quali Riva ha sempre vissuto, credendo in valori autentici.

E raccontare Riva vuol dire anche raccontare un pezzo importante della storia del nostro Paese”.