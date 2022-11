Furto al distributore in via Is Mirrionis a Cagliari, 34enne incastrato dalle telecamere.

Ieri a Selargius, i carabinieri della Stazione di Sant’Avendrace, al termine di una serie di accertamenti in relazione ad un furto perpetrato presso il distributore di carburante IP di via Is Mirrionis 193, denunciato formalmente dal titolare, hanno identificato il responsabile. L’uomo, il 24 agosto scorso, approfittando di qualche istante di distrazione dell’addetto ai rifornimenti impegnato nel proprio lavoro, si era introdotto all’interno del locale, dove si trova il registratore di cassa, riuscendo a sottrarre 500 euro che vi erano contenuti. I militari sono riusciti a ricostruire l’identità dell’uomo dalla visione delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza interno all’esercizio pubblico. Trattandosi di persona che aveva in diverse circostanze avuto a che fare con loro, lo hanno pienamente riconosciuto: si tratta di un trentaquattrenne che abita in quel quartiere e che ha avuto diverse precedenti esperienze in materia giudiziaria. È stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per furto aggravato.