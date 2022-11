Perde il controllo dell’auto e sfonda un portone a Villaputzu, poi rifiuta di sottoporsi all’etilometro: denunciato.

Ieri pomeriggio, a Villaputzu, i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di San Vito hanno denunciato per rifiuto di sottoporsi ad accertamento etilometrico, a seguito di un sinistro stradale, un 46enne del luogo, da loro ben conosciuto. L’uomo, a bordo di una Fiat, è andato incontro ad un incidente stradale autonomo. I fatti si sono verificati in via Amsicora: dopo aver perso il controllo, l’auto ha sfondato con grande frastuono un grosso portone carrabile in legno e ha terminato la corsa all’interno, in prossimità delle pertinenze di un’abitazione. All’arrivo dei Carabinieri il conducente ha rifiutato di sottoporsi ad accertamenti mediante etilometro, che sono obbligatori a norma del codice della strada. La patente gli è stata ritirata e il veicolo è stato affidato a un familiare di fiducia. Le autorità giudiziaria e amministrativa sono state informate per gli aspetti di rispettiva competenza.