Risse, urla e colpi alle auto: weekend di follia alla Marina

Urla, botte e lanci di oggetti contro un’auto. E’ accaduto sabato scorso in via Sicilia, davanti alla scalinata di Sant’Eulalia, rione Marina, abituale luogo di ritrovo di gruppi di ragazzini che trascorrono le serate in allegria che spesso però degenerano in risse, atti di vandalismo, abuso di alcolici e schiamazzi notturni. Il video dell’episodio (pagina Facebook Marina e i suoi amici) rimbalza sui social network. I residenti del rione da tempo hanno portato all’attenzione dell’amministrazione il problema dell’ordine pubblico nel quartiere.