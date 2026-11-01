Con l’imminente scadenza per la presentazione delle offerte del nuovo appalto sui servizi di igiene urbana, l’Associazione “Assemini Futura APS”, guidata dal presidente Roberto Usai, ha depositato una formale istanza indirizzata al

Sindaco Mario Puddu, all’Assessore ai Lavori Pubblici Alessia Meloni e a tutti i Consiglieri

comunali. L’istanza, inviata tramite PEC il 16 ottobre, è stata ufficialmente protocollata

dal Comune di Assemini con il numero 38174 in data 19/10/2026.

L’iniziativa nasce anche come risposta concreta al dibattito che sta tenendo banco, caratterizzato dalle dure proteste dell’opposizione e dalle repliche della maggioranza.

“Riteniamo che le polemiche incrociate di questi giorni e le relative risposte rischino di

rimanere sterili se non portano a una soluzione reale dei problemi”, dichiara il presidente

Roberto Usai. “Il nostro obiettivo non è alimentare lo scontro politico né con

l’amministrazione né con le minoranze, ma operare attivamente per trovare soluzioni

nell’interesse della comunità. Vogliamo rafforzare e supportare la pubblica azione nelle

scelte strategiche, applicando concretamente quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7 dello

Statuto Comunale di Assemini, che disciplinano la partecipazione attiva e la consulta dei

cittadini. È tempo che la cittadinanza non deleghi solo l’onere delle scelte agli organi

politici, ma partecipi costruttivamente alla gestione dei beni comuni”.

Il progetto di gara per la gestione integrata dei rifiuti urbani per i prossimi 96 mesi prevede

un impegno economico monumentale: un importo complessivo stimato di €

42.137.799,65 (che sale a € 47.392.120,40 includendo le opzioni di rinnovo), con una

spesa media che supera i 4,7 milioni di euro all’anno.

“I cittadini di Assemini sono virtuosi e mantengono da 5 anni una raccolta differenziata

stabile all’80,4%, come certificato dal Rapporto ARPAS”, continua Usai. “Tuttavia, questo

sforzo viene vanificato dalle inefficienze d’impianto regionali e dai meccanismi del

consorzio COREPLA, che azzerano i nostri premi sulla plastica calcolandoli sulla media di

bacino. Con ben 15,6 milioni di euro vincolati come oneri fissi della manodopera non ribassabili, le ditte si confronteranno su una quota di gestione di circa 9,9 milioni. È esattamente su questa quota che dobbiamo introdurre migliorie industriali per intercettare i premi di filiera e ridurre le bollette TARI”.

L’istanza protocollata richiede l’inserimento nel Capitolato d’Appalto di quattro varianti

tecniche: “Conservazione della mono raccolta della plastica con sistemi di tracciabilità.

Obbligo di sacchi intelligenti codificati e controlli volumetrici per garantire carichi con

purezza superiore al 90%, assicurando ad Assemini la fascia di premio massima.

Rivoluzione logistica urbana e cassonetti selettivi per polimeri (PET/PVC): dislocazione di campane stradali ad accesso controllato per vetro sfuso e alluminio (riducendo gli oneri di manodopera) e cassonetti intelligenti nei punti strategici per separare alla fonte il PET dal PVC, massimizzando i ricavi CONAI.

Piattaforma comunale a chilometro zero per Verde e Sfalci: sfruttamento di un’area comunale per il trattamento in loco delle potature. Questa misura azzererà i costi di trasporto e le tariffe al cancello, offrendo la possibilità di consorziare il servizio con i Comuni limitrofi (Elmas, Decimomannu, Uta) e trasformando un costo

in rendita per il PEF. Presidente “Associazione Assemini Futura A.P.S.”

Audit merceologici e formazione continua obbligatoria: finanziamento da parte

della ditta aggiudicataria di corsi periodici sulla caratterizzazione del rifiuto per il personale e per i cittadini, per contrarre la frazione del secco indifferenziato.

Considerati i tempi stretti per la presentazione delle offerte alla Stazione Unica Appaltante

(SUA), l’Associazione “Assemini Futura” auspica un esame tempestivo delle varianti da

parte dell’amministrazione. La partecipazione dei cittadini deve diventare uno strumento

vivo e collaborativo per il bene della città.