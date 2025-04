La Regione Sardegna parteciperà al prossimo Consiglio dei Ministri dedicato al tema delle energie rinnovabili. A confermarlo è stata la presidente della Regione, Alessandra Todde, che questa mattina a Nuoro, durante la Festa dei Cinque Stelle, ha espresso soddisfazione per il riconoscimento del ruolo dell’Isola nel dibattito nazionale.

“Sono orgogliosa di aver portato all’attenzione i conflitti di attribuzione – dice Todde – Abbiamo convocato una giunta straordinaria proprio per questo tema, perché per troppo tempo la Sardegna ha rinunciato a far sentire la propria voce. Ma noi siamo una regione a statuto speciale, abbiamo un rango costituzionale, e non è accettabile che un ministero affermi che questo non sia applicabile”.

La presidente ha sottolineato la volontà della sua amministrazione di riaffermare il ruolo della Sardegna nelle scelte strategiche che la riguardano, in particolare nel campo energetico.