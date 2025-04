Brutto incidente questa mattina al cimitero di Alghero dove una donna di 74 anni che è sprofondata per due in una fossa adibita alla sepoltura. Stando alle prime informazioni, la signora stava camminando su una lastra calpestandole quando improvvisamente ha ceduto. Sul posto vigili del fuoco e operatori del 118 che hanno provveduto a curare le ferite alla gambe della 74enne. L’area dell’incidente è stata messa in sicurezza per tutte le verifiche del caso sulla stabilità dell suolo e delle coperture.

Foto Comune di Alghero