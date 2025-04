Ancora controlli dei carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro (NIL) di Cagliari sul rispetto delle normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Nei giorni scorsi, i militari hanno denunciato in procura a Cagliari una donna di 52 anni, titolare di una nota salumeria-panetteria situata nel centro storico di Iglesias.

L’attività ispettiva ha permesso di rilevare numerose irregolarità, tra cui il mancato aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), elemento fondamentale per l’identificazione e la gestione dei potenziali pericoli in ambito lavorativo. A ciò si aggiunge l’omessa formazione dei dipendenti in materia di salute e sicurezza, in violazione delle disposizioni previste dalla normativa vigente.

Al termine degli accertamenti, i Carabinieri del NIL hanno contestato alla titolare dell’attività commerciale diverse infrazioni, soprattutto per quanto riguarda la prevenzione, elevando sanzioni amministrative per un totale di oltre tremila euro. L’informativa di reato è stata trasmessa all’Autorità Giudiziaria, che procederà con le valutazioni del caso.