“Caos rifiuti e movida senza controllo a Cagliari: Truzzu ecco perché in un anno hai fallito”

“Le promesse non mantenute su rifiuti e malamovida: ecco perché Truzzu ha fallito”. Spazzatura ovunque e movida alla Marina fuori controllo dopo un anno di mandato. Fabrizio Marcello, capogruppo del Pd in consiglio comunale attacca il primo cittadino.

“I sondaggi sui giornali lo danno ai minimi è questo certifica il su fallimento dopo un anno. Ormai si è bruciato la luna di miele dopo la vittori alle elezioni” dichiara Marcello, “chissà come sarà tra qualche anno? Aveva promesso che avrebbe cambiato il sistema di raccolta dei rifiuti e che avrebbe migliorato la situazione. Ma dove sono le modifiche? Dove sono i miglioramenti? Poteva modificare soprattutto sui controlli nei confronti di chi non paga, ma non l’ha fatto. Così la città”, aggiunge, “è un’immensa discarica a cielo aperto e, dopo i tagli ai servizi Igiene del suolo, i rifiuti dilagano ormai in tutti i quartieri e i cittadini sono costretti ad armarsi di scopa per pulire le strade.”.

E c’è poi il fenomeno della malamovida in centro storico: “Aveva annunciato un presidio alla Marina. Ma dov’è?” si domanda ancora l’esponente dell’opposizione, “noi avevamo predisposto il piano acustico e lui l’ha abbandonato. Perché non manda avanti il piano? I controlli poi, tanto sbandierati in campagna elettorale, non ci sono e questi sono i risultati. Senza un piano e senza presidi la situazione sta peggiorando e i vandali spadroneggiano. Il sindaco si dia una mossa”, conclude, “esca dal palazzo e si renderà conto del perché della sua impopolarità. Serve un progetto per dare incentivi alla polizia municipale per presidiare il centro anche di notte per contrastare sia il fenomeno del conferimento abusivo dei rifiuti sia quello degli schiamazzi notturni”.